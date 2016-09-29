Москва, 29 сентября, 2016, 08:57 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ увеличен объём субсидий из федерального бюджета на ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребёнка и последующих детей. Средства получат 53 региона России, сообщается на сайте правительства РФ.

Питер Пауль Рубенс . Жена и дети

В связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в ряде субъектов РФ общий объём бюджетных ассигнований на эти цели увеличен на 1,6 млрд рублей до 17,3 млрд рублей.

Принятое решение позволит обеспечить предоставление в 2016 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребёнка или последующих детей.