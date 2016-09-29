Тюмень, 29 сентября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Бесплатный Интернет TyumenFree в Тюменской области интегрирован с госуслугами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Региональном информационно-образовательном центре».

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Ранее тюменцы могли получить доступ региональной сети бесплатного интернета TyumenFree, получив пароль по SMS. С 1 октября беспрепятственно пользоваться wi-fi в парках, скверах, вокзалах, культурных и образовательных учреждениях тюменских городов смогут только те, кто имеет регистрацию на портале госуслуг.

«Кнопка «Вход через ЕСИА (портал госуслуг)» появилась на стартовой странице «TyumenFree» в мае 2016 года в качестве альтернативного способа входа, 1 октября данный способ станет основным, при котором сохранится высокая скорость соединения в 8 мбит/с. Граждане, использующие регистрацию по смс, смогут пользоваться интернетом с ограниченной до 1 мбит/с скоростью», — сообщает портал электронного правительства Тюменской области.

Изменение доступа связано с постепенным переходом к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде. К ним относится федеральный и региональный порталы госуслуг, в том числе личный кабинет пациента, сервис «Электронная школа», кабинет налогоплательщика, портал службы занятости, портал «Работа в России», электронный сервисы пенсионного фонда и прочие. В данный список и попала сеть TyumenFree.

Сейчас существует 2 варианта процесса регистрации на портале госуслуг: самостоятельная регистрация и заполнение личных данных в личном кабинете с последующим подтверждением личности в одном из пунктов обслуживания, либо по почте, либо электронной подписью; обращение за регистрацией с паспортом и СНИЛС в многофункциональный центр (МФЦ).

Напомним, региональная сеть бесплатного интернета TyumenFree создана при поддержке правительства Тюменской области. Согласно статистике сети, на сегодня 101 точка доступа расположена во всех муниципальных образованиях области, в том числе 67 точек wi-fi в Тюмени и 34 точки доступа в городах Тобольск, Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск. К бесплатному интернету можно подключиться в популярных местах отдыха, а также культурных, образовательных и медицинских учреждениях. Общее количество зарегистрированных пользователей — 461 082 человек. Входящий трафик входящий в серднем за месяц 72,10 Мбит/с. Популярные точки доступа находятся в столице области. Это Цветной бульвар Тюмени, площадь у ТюмГАСУ, железнодорожный вокзал, площадь 400-летия, сквер Юрия Куталова.