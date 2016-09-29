Москва, 29 сентября, 2016, 08:51 — ИА Регнум. Brent не так рьяно реагировала на данные по коммерческим запасам в США, как на волну очередных спекуляций на тему переговоров в Алжире, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Министр нефтяной промышленности Ирана Бижан Зангане отметил, что заморозка может привести к еще большим объемам добычи. А CEO компании Vitol признал, что не видит причин для существенного роста нефти. Тем не менее под вечер стало известно, что в ходе встречи в Алжире страны ОПЕК достигли соглашения об ограничении добычи нефти до уровня 32,5 млн баррелей в день, что на 2,2% меньше, чем было в августе — 33,24 млн баррелей в сутки», — пояснила Афанасьева.

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«Пока все это на грани слухов, а реальное урезание может произойти не раньше ноября, однако и текущего известия достаточно, чтобы отправить Brent к трёхнедельному максимуму 49,49», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 29 сентября, мировые цены на нефть перешли к коррекционному снижению после роста почти на 6% днем ранее на фоне новостей о достижении ОПЕК соглашения по ограничению уровня своей добычи. Так, по состоянию на 07:51 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,45% — до 49,02 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опускалась на 0,11% — до 47 долларов за баррель.