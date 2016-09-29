Пекин, 29 сентября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Сотрудникам одной из больниц города Чунцин (Китай) запретили покупать новые модели смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Такое распоряжение, как передает НТВ, выпустило руководство медицинского учреждения.

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Если работники больницы все-таки приобретут новинки американской компании, их могут лишить годовой премии или даже уволить.

Таким образом, медицинские специалисты намерены поддержать китайских производителей, а также бороться с проявлениями «экстравагантной жизни».

При этом директор клиники заявил, что его подчиненным и раньше было запрещено пользоваться гаджетами Apple (iPhone 6 и iPhone 5).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мировую продажу новый смартфон стоимостью от $649 поступил 16 сентября.