Москва, 29 сентября, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Пара USD/RUB вновь подошла к отметке 64,04, но дальше пока не решается двигаться, так как ситуация на рынке нефти остается очень непредсказуемой, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева. Колебания Brent из стороны в сторону рождают дополнительную волатильность по и так динамичной паре.

ИА REGNUM Рубль

«В текущих условиях у рубля больше шансов попасть под давление, так как вероятность заключения сделки по заморозке уровня добычи состоялась. Появились слухи, что сокращение добычи начнется в ноябре. А, значит, не исключено, что пара USD/RUB сегодня, 29 сентября, откроет торги гэпом вниз на отметке 63,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, доллар США и евро торговались 28 сентября разнонаправлено. Евро опускался на 6,75 копейки и составил 71,56 рубля. Курс доллара США вырос на 12 копеек — до 63,98 рубля. Минимум по доллару составил 63,8 рубля, максимум — 64,00 рубля. Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 29 сентября — доллар 63,95 рубля, евро — 71,57 рубля. Цена на нефть марки Brent — $49,02.