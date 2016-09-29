Нальчик, 29 сентября, 2016, 08:41 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии сегодняшней ночью проводились спасательные работы. Группе альпинистов, в которую входили иностранные граждане, потребовалась помощь. Около полуночи 28 сентября от них поступил сигнал о том, что они заблудились на горе Эльбрус на высоте 3100 метров ниже перевала Хатю-тау.

mountainsfoto.ru Горы Кабардино-Балкарии

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС, на поиски туристов сразу же были направлены семеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда. Уже к утру заблудившиеся туристы были обнаружены.

Ими оказались два гражданина России и три австрийца. В 05:25 поисково-спасательные работы на горе Эльбрус, были завершены — заблудившимся альпинистам была оказана помощь, их спустили к поляне Азау. Состояние спасенных не вызывает опасений. От госпитализации они отказались.

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Восхождение на Эльбрус закончилось трагедией для альпинистки из Бельгии

Отметим, что не всегда спасательные работы в горах Кабардино-Балкарии завершаются так благополучно. В течение 2016 года в регионе были зарегистрированы многочисленные случаи гибели туристов из-за несоблюдения ими мер безопасности.

Только в первом полугодии в горах Кабардино-Балкарии погиб 21 человек и один турист пропал без вести. Всего за шесть месяцев 2016 года было проведено более150 поисково-спасательных работ. Удалось спасти жизнь 152 туристам. Число пострадавших в горах составило 173 человека.

Так, в конце августа-начале сентября в регионе погибли турист из Испании, сорвавшись в пропасть во время восхождения. Альпинист из Германии попал под лавину на высоте 3665 метров в Ущелье Адыр-Су. Альпинистка из Бельгии сорвалась при восхождении 31 августа.