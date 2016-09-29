Москва, 29 сентября, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Начальник департамента 307 «Газпрома» Всеволод Черепанов в кулуарах конференции «Нефть и газ Сахалина» заявил журналистам, что запасы недавно открытого Южно-Лунского месторождения (Охотское море) оцениваются холдингом в 40 млрд кубометров газа и выше.

gazprom.ru Сжигание газа

По его словам, это предварительные оценки только по одной скважине. Возможно, в будущем будет пробурена еще одна скважина, тогда оценка запасов будет увеличена. Месторождение является газоконденсатным и относится к категории крупных, нефти там не обнаружено, сказал Черепанов.

gazprom.ru Карта добычи газа в Охотском море

Напомним, «Газпром» сообщил об открытии нового месторождения на Киринском участке проекта «Сахалин-3» 22 сентября. Оно было открыто в результате бурения поисково-оценочной скважины на Южно-Лунской структуре.

В рамках проекта «Сахалин-3» «Газпром» работает на трех участках: Киринском, Аяшском и Восточно-Одоптинском. В пределах Киринского участка находятся Киринское, а также Южно-Киринское и Мынгинское газоконденсатные месторождения.