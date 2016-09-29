Москва, 29 сентября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Торги по нефти 28 сентября завершились в плюсе на 5,4%. Первая попытка прорваться через уровень $47 была после публикации отчёта от Минэнерго США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Запасы нефти в США на минувшей неделе сократились на 1,882 млн баррелей, до 502,7 миллиона баррелей. По прогнозу ожидалось увеличение запасов на 3,0 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 2,027 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на — 1,915 млн баррелей. Добыча нефти снизилась на 15 тысяч, до 8,497 млн баррелей в сутки.

Рост нефтяных котировок был остановлен заявлениями Дж. Йеллен, которая выступала перед конгрессом США. Во время выхода данных по запасам нефти она заявила, что большинство членов Комитета по открытым рынкам ФРС считает необходимым повышение процентной ставки до конца 2016 года. На фоне общего укрепления американского доллара баррель brent подешевел до $45,68. Бывает такое от наложения фундаментальных событий.

Рост цен на черное золото возобновился, когда стало известно, что на встрече в Алжире члены ОПЕК договорились об уменьшении добычи нефти на 740 тыс. баррелей до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Все подробности станут известны в ноябре после проведения очередного саммита ОПЕК в Вене.

Цена на Brent достигла промежуточного сопротивления $49. Ближайшая цель $51,25. Если от Американского института нефти и Минэнерго США будут поступать положительные новости по запасам, то к середине октября Brent будет стоить 53 доллара за баррель.

На сегодня, 29 сентября, я в первой половине дня можно ожидать обновление максимума и переход в коррекционную фазу после ралли с целью $47,80. После коррекции можно брать уровень $51.