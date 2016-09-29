Москва, 29 сентября, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 28 сентября закрылись снижением по американскому доллару и единой валюте. По итогам дня курс доллар/рубль снизился на 1,28%, до 63,04 рубля, евро/рубль — на 1,33%, до 70,68 рубля.

ИА REGNUM Рубль

Российский рубль подорожал к иностранным валютам на фоне резкого роста нефтяных котировок на 7,1%, до $48,93. На встрече в Алжире члены ОПЕК договорились об уменьшении добычи нефти на 740 тыс. баррелей до уровня 32,5 млн баррелей в сутки. Все подробности станут известны в ноябре после проведения очередного саммита ОПЕК в Вене. Рублёвая стоимость бочки Brent подскочила до 3100 рублей.

Какие перспективы у рубля после встречи ОПЕК?

Учитывая, что российские облигации пользуются высоким спросом у зарубежных инвесторов и для Brent открылась дорога к $51,25, то для пары доллар/рубль целевой уровень можно понизить до 61,65 рубля. Промежуточной целью выступит уровень 62,80 рубля (может быть достигнут сегодня).

Если котировки на Brent смогут закрепиться выше отметки $53 за баррель на ожиданиях новой встречи ОПЕК в Вене, то национальная валюта укрепится против американского доллара до 60 рублей. Участники рынка считают, что ФРС США повысит процентную ставку в декабре 2016 года, так что рубль сейчас находится в выигрышном положении.

На сегодня, 29 сентября, можно рассмотреть снижение курса доллара до 62,85 рубля. Поскольку после ралли по нефти возможна нисходящая коррекция в область $47,80, то от 62,85 рубля можно ждать восстановление цен до 63,17 рубля. По паре евро/рубль цель на середину октября — 68,45 рубля.