Москва, 29 сентября, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Еще одна графа «тариф за сбор и вывоз мусора» добавится в 2017 году в квитанциях граждан РФ на оплату коммунальных услуг. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской в интервью «Российской газете».

xlom.ru Вывоз мусора

Речь идет о тарифе за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов. Сейчас плата за эту услугу находится в графе «содержание и ремонт жилого помещения».

«В каждом регионе будет установлен единый тариф на вывоз мусора, и он может отличаться от нынешних», — сказал министр.

При этом Донской добавил, что размер тарифа станет известен после того, как в каждом из субъектов РФ выберут региональных операторов.

Министр природных ресурсов и экологии России выразил надежду, что оплата за вывоз мусора не воспримется жителями РФ болезненно.

«Мы исходим из того, что плата за вывоз мусора не должна увеличиться», — сказал Донской.