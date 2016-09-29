Нальчик, 29 сентября, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Спасатели МЧС РФ обнаружили на Эльбрусе заблудившихся туристов — трех граждан Австрии и двух граждан РФ, сообщает пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии.

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Поисково-спасательные работы были завершены к 05:25 мск. Группу туристов нашли и спустили до поляны «Азау», от госпитализации они отказались.

Напомним, около полуночи 28 сентября стало известно, что группа туристов сбилась с тропы ниже перевала Хотю-тау, они следовали по маршруту со стороны Карачаево-Черкесии.

На поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в количестве семи человек и одной единицы техники.