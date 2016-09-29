Ярославль, 29 сентября, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Заместитель мэра Ярославля по вопросам социальной политики Иван Лилеев намерен провести полный аудит в подответственном ему направлении, об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, рассказывая о первоочередных задачах нового руководства города.

фото Администрации городского округа Химки Иван Лилеев

«Необходим полный аудит всего того, что есть в Ярославле в области социальной политики: садики, школы, других социальные объекты: в каком они состоянии, какие первоочередные проблемы. Знакомлюсь с людьми, отвечающими за социальные учреждения — хочу каждого услышать, хочу знать застарелые проблемы все и проблемы, имеющие систематический характер. Хочу вникнуть в суть каждой проблемы и лично объехать и поговорить с каждым директором учреждения. Начну, конечно, с самых проблемных — 7-я школа, пищеблок 9-й школы и т.д.», — поделился своими намерениями Иван Лилеев.

Среди общей массы проблем соцсферы заместитель мэра особо выделил недостатки организации и проведения ремонта в образовательных учреждениях.

«Ну, например, как школы делают ремонты? Почему технические задания составляют директора школ? Как они это делают без строительных навыков и знаний? Как они принимают работы? Почему никто не осуществляет технадзор? При такой организации процесса в итоге имеем: школа №58 — сделали крышу в спортзале, деньги оплатили, начались дожди, а крыша еще больше течет теперь. Все разводят руками», — рассказал Иван Лилеев.

О конкретных стратегических планах и изменениях в «программах и подпрограммах», касающихся социальной сферы города, в мэрии Ярославля считают говорить сейчас преждевременным, однако, подчёркивают важность и глубину проблем.

«Социальная политика — одна из наиболее волнующих жителей города тема, здесь важно слушать жителей, понимать их и вовремя реагировать. Этому нельзя научиться, этим нужно жить постоянно. Все должно быть открыто и прозрачно — для людей. Что касается оценки ситуации в городе, скажу коротко: ситуация непростая, но работа в хорошей команде — это всегда работа на результат. Уверен, под руководством Владимира Слепцова мы сможем вывести жизнь в городе на качественно новый уровень. Работать в Ярославле и иметь возможность применить весь мой опыт в родном городе — большая честь и, вместе с тем, большая ответственность. Но я не боюсь трудностей и готов к работе», — заявил Иван Лилеев.

Между тем, как стало известно ИА REGNUM, позиция недавно назначенного заместителя мэра Ярославля по некоторым вопросам управления объектами социальной сферы вызвала непонимание со стороны их руководителей. В частности речь идёт о МАУ «Дирекция спортивных сооружений» и его директоре Александре Черепанине. Подробно об этом ИА REGNUM расскажет позже.

Справка ИА REGNUM :

ЛИЛЕЕВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ — окончил экономический факультет Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова в 2010 году. В 2014 году поступил в высшую школу государственного администрирования Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

С 2009 года по 2011 год замещал должность заместителя руководителя технической дирекции Мирового политического форума «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности», г. Ярославль, возглавлял службу логистики; с 2010 года по 2012 год — заместителя руководителя департамента организации мероприятий Консалтинговая группа «Полилог», г. Москва. В 2012 году являлся заместителем руководителя дирекции Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (36-я сессия); заместителем руководителя технической дирекции Делового саммита АТЭС, г. Владивосток. С 2012 года по 2014 год руководил отделом пассажирской логистики участников церемоний открытия и закрытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи АНО «Агентство по проведению церемоний». С февраля по май 2015 года замещал должность председателя Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью городского округа Химки. С мая 2015 года являлся заместителем Главы Администрации городского округа Химки. 26 сентября 2016 года назначен заместителем мэра города Ярославля по социальной политике.