Глазго, Великобритания, 29 сентября, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Английский «Манчестер Сити» на выезде не смог переиграть шотландский «Селтик» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая 28 сентября на «Селтик Парк» в Глазго, завершилась со счетом 3:3.

Dave Футбол

В составе хозяев поля отличились Мусса Дембеле (дубль) и Рахим Стерлинг (автогол). У гостей голевыми действиями отметились Рахим Стерлинг, Фернандиньо и Нолито.

После двух матчей Лиги чемпионов английский «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице, имея в активе 4 очка. Шотландский «Селтик», набравший 1 балл, пока находится на 3-й позиции.

Лига чемпионов. 2-й тур

«Селтик» (Глазго, Шотландия) — «Манчестер Сити» (Манчестер, Англия) — 3:3.