США изучают силовые варианты решения сирийского кризиса — СМИ
Вашингтон, 29 сентября, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов рассматривают меры по усилению военной поддержки оппозиционных сил в Сирии. Кроме того, не исключается возможность нанесения ударов по позициям сирийской правительственной армии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники администрации США.
Как отмечают источники агентства, вопрос вынужденно обсуждается экспертами в связи с осложнением переговоров Вашингтона и Москвы об урегулировании кризиса Сирии. Итоговые предложения участников обсуждений пока отсутствуют.
Среди возможных вариантов разрешения конфликта называют предоставление своего рода разрешения государствам Персидского залива, поддерживающим сирийскую оппозицию, на поставку в Сирию высокотехнологичного вооружения. Ранее Штаты выступали против таких мер.
Также рассматривается менее вероятный вариант нанесения авиаударов по базам сирийских ВВС. Предлагается и отправка на территорию Сирии спецназа США, который бы поддержал оппозиционные отряды курдов и сирийцев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонных переговоров сообщил главе МИДа РФ Сергею Лаврову о возможном приостановлении сотрудничества с Москвой по урегулированию сирийского конфликта. Поводом к заявлению Керри стало наступление сирийских правительственных сил на позиции боевиков в районе Алеппо.