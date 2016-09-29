Вашингтон, 29 сентября, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов рассматривают меры по усилению военной поддержки оппозиционных сил в Сирии. Кроме того, не исключается возможность нанесения ударов по позициям сирийской правительственной армии, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники администрации США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джинн

Как отмечают источники агентства, вопрос вынужденно обсуждается экспертами в связи с осложнением переговоров Вашингтона и Москвы об урегулировании кризиса Сирии. Итоговые предложения участников обсуждений пока отсутствуют.

Среди возможных вариантов разрешения конфликта называют предоставление своего рода разрешения государствам Персидского залива, поддерживающим сирийскую оппозицию, на поставку в Сирию высокотехнологичного вооружения. Ранее Штаты выступали против таких мер.

Также рассматривается менее вероятный вариант нанесения авиаударов по базам сирийских ВВС. Предлагается и отправка на территорию Сирии спецназа США, который бы поддержал оппозиционные отряды курдов и сирийцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Джон Керри в ходе телефонных переговоров сообщил главе МИДа РФ Сергею Лаврову о возможном приостановлении сотрудничества с Москвой по урегулированию сирийского конфликта. Поводом к заявлению Керри стало наступление сирийских правительственных сил на позиции боевиков в районе Алеппо.