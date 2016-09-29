Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Игроки ФК «Ростов» сыграли вничью с командой ФК ПСВ (Нидерланды) в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов: счёт 2:2. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского клуба.

fc-rostov.ru ФК «Ростов»

«Групповой этап Лиги чемпионов наконец-таки пришел в наш город! Выход команд на поле болельщики встретили оглушительным ревом и уже привычным шоу в виде включенных фонариков мобильных телефонов», — сообщили в пресс-службе.

В клубе отмечают, что болельщики сильно подняли дух команде: их энергия передалась футболистам. Первый гол забил нападающий Дмитрий Полоз — его вывел полузащитник Александр Ерохин.

«На 8-й минуте Ерохин вывел Полоза один на один с вратарем, и Дима свой шанс не упустил — 1:0!» — сообщили в ФК.

Голландцы сразу же ответили: полузащитник Дави Прёппер забил гол на 14-й минуте. «Прёппер пробил из-за пределов штрафной, а мяч предательски попал в ногу Граната и залетел точно в угол», — сообщили в «Ростове».

Полоз забил второй гол на 37-й минуте: счёт стал 2:1. Но уже на 45-й минуте счёт сравнял голландский нападающий Люк де Йонг.

«После суматохи в нашей штрафной Люк де Йонг послал мяч под перекладину», — сообщили в клубе.

Во втором тайме на 57-й минуте ростовский вратарь Сослан Джанаев отразил пенальти Прёппера. «Итог матча — боевая ничья 2:2. Наша команда завоевала первое очко в групповом этапе Лиги чемпионов!»