Иркутск, 29 сентября, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжается борьба с лесными пожарами. К тушению пожаров привлечено более 1 тыс. человек. За сутки ликвидировано 15 лесных возгораний, площадь которых составляла 512 гектаров леса и семь гектаров нелесных территорий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья, потушено четыре пожара в Чунском районе, три — в Братском, по два — в Нижнеилимском и Казачинско-Ленском районах, по одному — в Эхирит-Булагатском, Качугском, Куйтунском и Усть-Илимском районах.

Greg Clarke Лесной пожар

Кроме этого, локализованы 10 пожаров на площади 722 гектаров, покрытых лесом, и 245 нелесных гектаров. Среди них три пожара в Братском районе, два — в Усть-Илимском, по одному — в Жигаловском, Качугском, Баяндаевском и Казачинско-Ленском районах.

По состоянию на 29 сентября в Иркутской области действовало 10 пожаров, общая площадь которых составляет 357 гектаров. Половина действующих пожаров зарегистрированы в Усть-Кутском районе, три — в Усть-Удинском, по одному — в Братском и Качугском районах.

На особо охраняемых природных территориях в регионе действует три пожара: два — в Качугском, один — в Ольхонском районах. Огонь распространятся на землях «Заповедного Прибайкалья», там горят хвойные насаждения на территории 82 гектара. Также зарегистрирован новый пожар в Братском городском лесхозе, он локализован на территории 0,1 гектара. В локализованном состоянии находится пожар площадью 17 гектаров на землях военного лесничества в Братском районе.

28 сентября в ликвидации пожаров участвовали 1015 человек, включая 267 специалистов пожарно-десантной службы, и 242 единицы наземной техники. Воздушные суда работали в Качугском и Братском районах. Вертолет Ми-8 МЧС России осуществлял переброску сотрудников авиационно-пожарной службы к действующим очагам. Другой вертолет и два самолета-амфибии Бе-200 тушили пожары с воздуха, сбросив на горящий лес в общей сложности 645 тонн воды.

Напомним, на территории области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Накануне сотрудники полиции составили четыре протокола по фактам нарушения пожарной безопасности в лесах. Всего за пожароопасный период выявлено 2470 таких правонарушений, сумма наложенных штрафов составляет более 7 млн рублей.