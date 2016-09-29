Вашингтон, 29 сентября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Российское участие в урегулировании вооружённого конфликта в Сирии без сотрудничества с американской стороной может обернуться для Москвы большими потерями — экстремисты непременно воспользуются этой ситуацией. Если российская сторона «не прекратит насилие», она будет нести дальнейшие потери. С таким заявлением выступил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне накануне, 28 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

«Последствия будут такими, что гражданская война в Сирии продолжится, экстремистские группировки будут использовать вакуум и продолжат расширять операции, которые, без сомнения, будут направлены против российских интересов»,— заявил Кирби.

Кирби пояснил, что Россия будет продолжать терять свои ресурсы — военнослужащих и военные самолёты. Экстремисты могут наносить удары даже по российским городам. Он отметил, что у Вашингтона есть возможность влиять на некоторые сирийские вооружённые формирования, но не всё в руках США.

«Есть и другие страны, которые имеют влияние. Мы признаём, что не все оппозиционные группировки каждый день придерживаются соглашений, и мы продолжаем с ними работать», — заявил он.

Кирби подчеркнул, что ВКС России, вопреки заявлениям Москвы, наносят авиаудары не по террористическим группировкам, а по объектам гражданской инфраструктуры и больницам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 28 сентября, агентство Pajhwok со ссылкой на афганские власти сообщило, что американский беспилотник нанёс авиаудар по частному дому в районе Ачин (провинция Нангархар, Афганистан), в результате которого погибли как минимум 13 человек — мирные жители.

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