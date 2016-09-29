Вашингтон, 29 сентября, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Законопроект, разрешающий родственникам жертв теракта 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии, позволит гражданам других стран выдвигать обвинения против военных США. Об этом, как передает телеканал CNN, сообщил глава Белого дома Барак Обама, комментируя решение Сената Конгресса США.

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По словам американского лидера, поддержка подобного законопроекта может привести к тому, что Саудовская Аравия и другие страны будут предпринимать в отношении жителей США аналогичные действия.

«Если мы уничтожим понятие судебного иммунитета государств, то по нашим военнослужащих по всему миру тоже могут быть предприняты соответствующие действия», — пояснил Обама.

Президент США назвал «ошибкой и опасным прецедентом» принятие данного законопроекта Конгрессом США.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 29 сентября Палата представителей Конгресса США отменила вето Барака Обамы на «закон против саудитов». Решение Палаты принято всего через несколько часов после аналогичного голосования в Сенате, которое также закончилось в пользу снятия вето с закона.

«Акт о правосудии против государств-спонсоров терроризма» позволяет родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать в суд на Саудовскую Аравию — ближневосточная страна, как считают многие в США, косвенно причастна к деятельности бывшего «террориста №1» Усамы Бен Ладена.

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