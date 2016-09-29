Джакарта, 29 сентября, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Сотни туристов были благополучно эвакуированы со склонов извергающегося вулкана в Индонезии, заявило Национальное агентство стихийных бедствий, сообщает 28 сентября Reuters.

revelwallpapers.net Вулкан в Индонезии

Более 1 тыс. туристов, в том числе 639 иностранцев, находились в национальном парке Ринджани на острове Ломбок, когда началось извержение вулкана.

«Все туристы спустились со склонов вулкана. Вокруг вулкана никого нет», — сказал представитель Национального агентства стихийных бедствий Суторо Пурво Нугрохо. Власти Индонезии сказали, что несколько туристов отказались от эвакуации и скрылись от спасателей, чтобы запечатлеть момент извержения вулкана.

«Они знали об опасности», — сказал Нугрохо. О судьбе туристов, отказавшихся эвакуироваться, пока ничего не известно.

Вулкан Ринджани, расположенный на острове Ломбок к востоку от острова Бали, является одним из самых посещаемых активных вулканов Индонезии.