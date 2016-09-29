Благовещенск, 29 сентября, 2016, 07:47 — ИА Регнум. В Амурской области «дальневосточные гектары» на втором этапе реализации программы, с 1 октября, не будут выдаваться в 27 населённых пунктах. Всего под бесплатное обеспечение граждан участками предусмотрено 15,1 миллиона гектаров земли. Такие данные озвучил губернатор субъекта Александр Козлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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За несколько дней до старта второго этапа реализации программы по выделению бесплатной земли на Дальнем Востоке — теперь участки можно будет получить не только на пилотных территориях — власти Амурской области озвучили потенциал субъекта. Всего для предоставления свободны 15,1 миллиона гектаров земли: 14,5 миллиона — земли лесного фонда, 549 тысяч гектаров — земли сельскохозяйственного назначения.

Для выдачи земли закрыты 27 населённых пунктов, 7 из них находятся в границах Благовещенска, 2 — Белогорска, 15 — Благовещенский район и 3 — Ивановский.

По словам губернатора Амурской области, по тем землям, которые не попадают под распределение, будет вестись дополнительная работа, то есть в перспективе ограничения могут быть сняты.

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На сегодняшний день ответственными за приёмку и регистрацию заявлений от граждан назначены 580 специалистов, работают 2 мобильных пункта приёма заявок. Для тех граждан, у кого отсутствует доступ к Интернету, организовали рабочие места в районных администрациях.

Согласно последним данным, на получение земли в пилотном Архаринском районе поступило свыше 200 заявление: 77 были аннулированы, 87 уполномоченные органы отклонили, положительно рассмотрели только 41 заявку. Ожидается, что отклонённые заявления будут вновь рассмотрены после 1 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае под выделение «дальневосточных гектаров» не попадает более 13,6 миллиона гектаров или 83% от всей площади субъекта. На Камчатке для раздачи участков будет доступно около 40% территории региона. Ожидается, что до 1 декабря новый состав Госдумы РФ может принять поправки, которые позволят выдавать гектары в защитных лесах.