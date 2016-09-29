Красноярск, 29 сентября, 2016, 06:29 — ИА Регнум. В Красноярск доставили подлинники картин великих российских художников XIX — начала ХХ века. Выставка «Шедевры Сибири» является совместным проектом Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и Омского областного музея изобразительных искусств имени М.А. Врубеля.

Иван Константинович Айвазовский. Ураган на море. 1851

«Увидеть подлинные произведения русского классического искусства можно только в столичных музеях, ошибочно полагают многие жители сибирских городов. Но широкий круг потенциальных посетителей музеев даже и не представляет, что в родном городе находится потрясающая по своей красоте и мастерству коллекция высоких образцов русской классической живописи XIX века. Совместный выставочный проект двух крупных сибирских музеев призван исправить это несправедливое положение вещей», — сообщили в красноярском музее.

Красноярцы увидят немало подлинных художественных произведений, принадлежащих кисти известных художников, среди которых Иван Айвазовский, Исаак Левитан, Иван Шишкин, Иван Крамской, Василий Суриков, Константин Коровин, Илья Репин, Борис Кустодиев и другие. Подлинники привезены из омского областного музея, некоторые картины для совместной экспозиции будут специально взяты из хранилища красноярского музея.

Как рассказал ИА REGNUM красноярский искусствовед, попросивший не указывать его имя, на выставке будут представлены пейзажи и жанровые картины. «По большей части, как я понимаю, будут пейзажи. Наряду с классиками выставляются авторы второго, третьего порядка. Ну, неплохие пейзажи, выставка представляет, пожалуй, исторический интерес, содержания в этих картинах немного», — сказал он.

При этом собеседник ИА REGNUM отметил, что для современного зрителя, чье «эстетическое чувство покалечено телевидением и интернетом», картины старых мастеров будут полезны даже «в терапевтическом плане». «Не Никас Сафронов — и на том спасибо», — заключил он.

Выставка откроется 1 октября.

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Напомним, с 1 июля по 25 августа в Красноярском художественном музее имени В.И. Сурикова выставлялись работы современного автора Никаса Сафронова. Критики неоднозначно оценили выставку: одни говорили, что «маэстро творит глубинные и многогранные смыслы», другие называли его работы «салонной пошлостью».