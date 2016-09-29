Джакарта, 29 сентября, 2016, 06:28 — ИА Регнум. Более тысячи туристов, в том числе 639 иностранцев, благополучно вышли из национального парка Ринджани, в котором во вторник началось извержение вулкана, сообщает Reuters 29 сентября.

indosurflife.com Оживший вулкан

Спасатели сообщили, что туристы, в том числе 389 человек, находившихся в походе в опасной близости к вулкану, самостоятельно покинули опасную территорию.

Тем не менее, представитель спасателей Сутопо Пурво Нугрохо сообщил журналистам, что на вулкане еще могут оставаться «горячие головы», которые решили не покидать территории, хотя знают об опасности. Спасатель не уточнил, о каком количестве людей идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера власти Индонезии объявили о начале спасательной операции в национальном парке Ринджани, в котором внезапно «проснулся» вулкан. Извержение началось поздно вечером во вторник, 27 сентября, столб дыма и пепла поднялся в небо на 2 километра. Остров Ломбок, где находится вулкан, расположен в 40 км к востоку от Бали, самого популярного туристического острова Индонезии.