Владивосток, 29 сентября, 2016, 06:19 — ИА Регнум. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Харбинский политехнический университет (ХПУ, Китай) учредили Российско-китайский полярный инжиниринговый и научно-исследовательский центр, который займётся исследованиями для промышленного освоения Арктики. Об этом информирует пресс-служба ДВФУ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арктика

Сообщается, что создание центра предполагает формирование «объединённой исследовательской команды, которая займётся прорывными фундаментальными и прикладными исследованиями для промышленного освоения Арктики».

Одним из приоритетных направлений определена разработка конструкции ледостойких платформ для Арктической зоны России и шельфа Жёлтого моря. Также исследователи изучат долговечность бетонов в полярной зоне, надёжность инженерных сооружений и ледовых нагрузок на суда.

«В ДВФУ исторически сформирована серьёзная научная школа, которая имеет большой опыт ведения научных исследований в области Арктики и внедрения разработок при обустройстве объектов на шельфе морей. Объединение усилий с одним из ведущих технических вузов Китая выгодно дополнит масштабный проект «Арктика» в ДВФУ и позволит продвигать в этой области международные проекты», — прокоментировал директор Инженерной школы ДВФУ Александр Беккер.

В свою очередь глава делегации ХПУ, профессор Ван Вэй отметил, что хотя Китай не имеет выхода в Арктику, участие в подобных исследованиях «важно с точки зрения развития современных инженерных технологий в целом». «На базе российско-китайского центра мы намерены решать и практические задачи. На шельфе Бохайского залива разрабатывается крупное нефтяное месторождение, и для его оборудования необходимы новейшие решения по защите инженерных объектов от льда. Учёные в ДВФУ обладают в этом безусловным авторитетом», — отметил Ван Вэй.

Сообщается, что Дальневосточный федеральный университет и Харбинский политехнический университет также намерены активизировать обмен студентами и учёными. Для финансирования общих разработок учёные планируют совместно подавать заявки в крупнейшие российские и китайские научные фонды.