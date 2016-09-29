Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2016, 06:16 — ИА Регнум. Глобальные запретительные меры на аборты могут негативно отразится на общей ситуации, считает уполномоченный по правам человека на Камчатке Виктор Тюменцев и местные медики. При этом омбудсмен отметил, что необходимо в первую очередь решить проблемы, которые могут привести женщину к решению сделать аборт.

Петров-Водкин Кузьма Сергеевич. Петроградская мадонна. 1920

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«Нужно уже со школьной скамьи вести широкую разъяснительную работу о ценности материнства. Также необходимо создать надлежащие условия для будущей мамы, чтобы у нее не было вопросов, нужно рожать или нет», — сказал Виктор Тюменцев, отметив, что речь, конечно не идет, когда прерывание беременности необходимо по состоянию здоровья или в случае совершенных в отношении женщин преступлений (изнасилование).

Медики, опрошенные корреспондентом ИА REGNUM считают, что тотальный запрет на аборты не принесет никакой пользы.

«А какая польза может быть? Сейчас те, кто желает прервать беременность, делают это под присмотром врачей. Главная задача обеспечить минимальные негативные последствия для здоровья. А так, начнут все делать подпольно», — считает практикующий врач-гинеколог частной клиники Оксана Перезуб.

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Количество абортов за последние несколько лет значительно снизилось на Камчатке, заявили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве региона. Например, в 2015-м на каждые 100 родов приходилось 50 абортов.

«Еще не так давно у нас была совершенно другая статистика — у нас абортов было больше, чем родов. С каждым годом операций по искусственному прерыванию беременности становится все меньше. В прошлом году уже разница в два раза. Это хорошие показатели для нас. Это говорит о том, что программы поддержки женщин хорошо работают. Кроме того, растет ответственность самих женщин за свое здоровье», — сказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал петицию за запрет в России абортов. При этом в РПЦ разъяснили, что патриарх Кирилл, подписав петицию общественности за запрет абортов, выразил свою позицию, как гражданин и священник, чтобы «привлечь внимание к масштабам проблемы».