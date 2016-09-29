Абакан, 29 сентября, 2016, 06:11 — ИА Регнум. В Хакасии начинается отопительный сезон. Тепло уже пришло в поселения Орджоникидзевского, Алтайского, Ширинского, Бейского и ряда других районов.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в ближайшее время планируется подключение села Подсинее, поселений Боградского района. На особом контроле подача тепла в квартиры жителей поселка Вершина Теи.

Вопросы подготовки к зиме обсудили на заседании республиканского правительства. Глава Хакасии Виктор Зимин отметил, что руководители муниципальных образований «несут персональную ответственность за жизнеобеспечение своих территорий».

Министр строительства и ЖКХ республики Сергей Можаров сообщил, что по состоянию на 26 сентября общая готовность жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры к зиме составляет от 97 до 100 процентов. «Ремонтные работы практически завершены на основном котельном оборудовании, необходимом для запуска тепла. Проходит завершение работ по аварийным участкам инженерных сетей. До начала пиковых нагрузок все работы будут завершены», — заверил министр.

По его словам, главы администраций муниципальных образований республики и руководители ресурсоснабжающих предприятий получили «рекомендации по оперативному подключению объектов социальной сферы и жилищного фонда к централизованным системам теплоснабжения на основании ежедневного мониторинга среднесуточных температур наружного воздуха».

По данным правительства региона, всего по республике на весь отопительный сезон требуется более 530 тысяч тонн угольного топлива. Из этого количества нормативный запас составляет более 20 тысяч тонн.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Боградском районе Хакасии перед стартом отопительного сезона прошла прокурорская проверка. Выяснилось, что администрации Бородинского, Знаменского, Советско-Хакасского и Первомайского сельсоветов «должным образом не проводят мероприятия по подготовке к работе объектов ЖКХ к отопительному сезону». Главы сельсоветов получили прокурорские представления.

К отопительному сезону в Хакасии необходимо подготовить 6 441,88 тыс. кв. м жилищного фонда.