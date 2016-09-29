Вашингтон, 29 сентября, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Конгресс США одобрил законопроект, подразумевающий выделение правительством $1,1 млрд на борьбу с комарами, переносящими вирус Зика, сообщает Associated Press 29 сентября.

zika-virus.com Переносчик вируса

Сообщается, что законопроект после одобрения Сенатом был сегодня принят палатой представителей Конгресса США 342 голосами против 85. По мнению законодателей, данная мера должна «поставить точку» в затянувшейся борьбе администрации президента США Барака Обамы со смертельно опасным вирусом Зика.

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Власти США сообщили о первых случаях заражения вирусом Зика в Майами в середине августа. На начало сентября было зафиксировано 49 случаев заражения у людей, которые не покидали США, и 656 случаев инфицирования во время поездки за границу, в основном в Латинскую Америку. Несколько случаев заражения привели к смертельному исходу.

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Симптомами лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, повышение температуры, опухание суставов. С 1947 года, когда был открыт вирус, до 2015 года в мире было отмечено всего 15 случаев заболевания в Африке и Юго-Восточной Азии, однако с конца 2015 года началось «шквальное» распространение вируса, в основном в Южной Америке.