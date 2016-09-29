Правительство США выделит $1,1 млрд на борьбу с комарами
Вашингтон, 29 сентября, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Конгресс США одобрил законопроект, подразумевающий выделение правительством $1,1 млрд на борьбу с комарами, переносящими вирус Зика, сообщает Associated Press 29 сентября.
Сообщается, что законопроект после одобрения Сенатом был сегодня принят палатой представителей Конгресса США 342 голосами против 85. По мнению законодателей, данная мера должна «поставить точку» в затянувшейся борьбе администрации президента США Барака Обамы со смертельно опасным вирусом Зика.
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Власти США сообщили о первых случаях заражения вирусом Зика в Майами в середине августа. На начало сентября было зафиксировано 49 случаев заражения у людей, которые не покидали США, и 656 случаев инфицирования во время поездки за границу, в основном в Латинскую Америку. Несколько случаев заражения привели к смертельному исходу.
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Симптомами лихорадки Зика, вызываемой одноименным вирусом, являются сыпь, утомление, головная и суставная боль, повышение температуры, опухание суставов. С 1947 года, когда был открыт вирус, до 2015 года в мире было отмечено всего 15 случаев заболевания в Африке и Юго-Восточной Азии, однако с конца 2015 года началось «шквальное» распространение вируса, в основном в Южной Америке.