Кемерово, 29 сентября, 2016, 05:50 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, отказавшийся от кресла депутата Государственной Думы, передал свой мандат уроженке Алтайского края Наталье Кувшиновой. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующее постановление опубликовано на сайте Центральной избирательной комиссии.

photosight.ru Флаги

Напомним, Аман Тулеев участвовал в выборах депутатов Госдумы по списку «Единой России» и возглавлял территориальную группу, в которую входили Алтайский край, Республика Алтай, Кемеровская и Томская области. Наталья Кувшинова, возглавлявшая Молодежный парламент России, также участвовала в выборах в Госдуму по списку «Единой России» от территориальной группы №6.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования «Единая Россия» получила 77,41%, ЛДПР — 7,6%, КПРФ — 7,22%, эсеры — 4,49%.

Кроме федерального списка по одномандатным округам на территории Кемеровской области в выборах депутатов Госдумы участвовали 24 кандидата, представляющие восемь политических партий. Избирательным правом в регионе обладают более 2,1 млн человек. Голосование проходило на территории 46 территориальных и 1761 участковых комиссий. Явка на 18:00 составила около 79%.