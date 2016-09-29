Барнаул, 29 сентября, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу Алтайского края Никита Часовских так жаждал улучшить свои служебные показатели, что поделился с подозреваемым информацией под грифом «секретно». Подробности сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю.

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Как следует из материалов уголовного дела, возбужденного по ч.1 ст.283 УК РФ (разглашение государственной тайны), в 2013 году Часовских выявил в действиях ряда жителей Барнаула признаки преступлений, связанных с незаконным получением кредитов в местных банках. Спустя некоторое время он пригласил в свой служебный кабинет одного из подозреваемых, которому настоятельно порекомендовал дать признательные показания, а также сдать своих подельников. В качестве доказательств полицейский ознакомил приглашенного с материалами проверки.

«Проведенная судебная экспертиза подтвердила, что сведения и материалы, которые были предоставлены гражданину, составляют государственную тайну и соответствуют грифу секретности «секретно». При этом житель Барнаула не имел соответствующего допуска, Часовских достоверно знал это и осознавал неправомерность своих действий в силу занимаемой должности», — подчеркнули в ФСБ.

Угрозу интересам Российской Федерации в сфере оперативно-розыскной деятельности и борьбы с преступностью следствие подтвердило, а Алтайский краевой суд приговорил Часовских к 2 годам лишения свободы условно. Также оперуполномоченный был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.