Москва, 29 сентября, 2016, 05:44 — ИА Регнум. При Следственном комитете создана специальная межведомственная группа, которая будет заниматься выявлением информации о способах самоубийств и призывах к суициду в интернете. Об этом сообщил руководитель ведомства Александр Бастрыкин в ходе встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Анной Кузнецовой 28 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Результаты расследования уголовных дел по фактам детских самоубийств показали, что в настоящее время отсутствует государственный орган, ответственный за мониторинг сети интернет на предмет выявления запрещённой информации о способах совершения самоубийств и призывах к совершению самоубийств. Подобный пробел уже стоил жизни многим подросткам. Этими вопросами занимается сейчас межведомственная рабочая группа, созданная при Следственном комитете», — приводит слова Бастрыкина пресс-служба ведомства.

Как отметил глава Следственного комитета, в интернете сегодня «можно свободно найти целые сайты и группы с подробными описаниями способов суицида, зачастую в социальных сетях создаются «клубы самоубийц».

При этом он подчеркнул, что действующее уголовное законодательство не содержит нормы, позволяющей привлечь к ответственности за склонение к самоубийству в том случае, если в действиях лица не было угрозы, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.

«В связи с этим имеется острая необходимость введения уголовной ответственности за совершение действий, направленных на склонение к совершению самоубийства, в частности, путём распространения соответствующей информации с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет», — отметил Бастрыкин.

Напомним, в середине августа официальный представитель Следственного комитета Владимр Маркин уже заявлял, что в ведомстве считают целесообразным проработать вопрос о введении уголовной ответственности за «склонение несовершеннолетнего к совершению суицида и содействие ему в этом».