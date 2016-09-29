Багдад, 29 сентября, 2016, 05:33 — ИА Регнум. Военные США подтвердили заявление премьер-министра Ирака об отправке в страну дополнительного контингента для операции по освобождению Мосула, сообщает Daily Mail 29 сентября.

ИА REGNUM Пентагон

По заявлению Пентагона, озвученному официальным представителем ведомства, капитаном ВМС Джефом Дэвисом, на военную базу в Кайяру, в 40 километрах от Моусла. удерживаемого боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России) с 2014 года, в ближайшее время будет переброшено еще 615 военнослужащих армии США.

Сообщается, что вблизи Мосула уже дислоцированы 4611 военнослужащих США, а также силы самообороны Ирака. «Битва за Мосул», которая давно анонсируется в качестве «главного сражения» в кампании американской коалиции против ИГИЛ (запрещена в России), должна начаться в октябре.

Ранее в среду об увеличении американского контингента для «битвы за Мосул» заявила пресс-служба премьер-министра Ирака.

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Как сообщало, 20 сентября президент США Барак Обама и премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади на Генассамблее ООН сделали совместное заявление о начале военной операции по освобождению Мосула от «Исламского государства» (запрещена в России). Согласно планам лидеров США и Ирака, операция должна начаться в октябре 2016 года и продлится «несколько месяцев». Данным заявлением они подтвердили ранее озвученные планы «освободить Мосул к концу года»

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Несмотря на «оптимизм» Обамы и Аль-Абади, по данным военной разведки США, за «несколько месяцев» армии Ирака при поддержке Пентагона удастся только сконцентрировать силы вблизи Мосула. Глава военной разведки, генерал Винсент Стюарт, считает, что о «победе» над исламистами в городе, где размещены основные силы и масштабные укрепления «Исламского государства» (запрещена в России) можно говорить только в перспективе двух-трех лет.