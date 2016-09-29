Пекин, 29 сентября, 2016, 05:27 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился до отметки в 6,67 юаня за доллар, таким образом, национальная валюта КНР ослабла еще на 19 базисных пунктов.

valutaworld.ru Юань

Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

27 июня главный финансовый регулятор Китая снизил паритетный курс юаня к доллару США сразу на 559 базисных пунктов, в последний раз подобный обвал был зафиксирован в декабре 2010 г.

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 сентября центральный паритетный курс юаня к доллару США понизился до отметки в 6,6681 юаня за доллар, таким образом, национальная валюта КНР ослабла на 30 базисных пунктов.