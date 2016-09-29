Богота, 29 сентября, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Сборная России встретится в финале чемпионата мира 2016 года по мини-футболу с командой Аргентины, которая в полуфинальном матче победила сборную Португалии со счётом 5:2.

allevents.in Мяч на паркете

Днём ранее Россия одержала победу на Ираном в матче ½ финала. Встреча двух команд завершилась со счётом 4:3.

Отметим, что и Россия, и Аргентина впервые в своей истории будут выступать в финале чемпионата мира по мини-футболу. Решающая встреча турнира, который проходит в Колумбии, состоится 1 октября в 22:30 по московскому времени.

Ранее в тот же день сборные Ирана и Португалии разыграют между собой бронзовые медали.