Лос-Анджелес, США, 29 сентября, 2016, 05:05 — ИА Регнум. Власти штата Калифорния продлили эвакуацию для жителей округа Санта-Круз и Санта-Клара в связи с лесными пожарами, сообщает Associated Press 29 сентября.

workers.org Стена огня

Пожарные сообщают, что площадь распространения огня к югу от Сан-Хосе в среду выросла на 9 квадратных километров. Пожар удается сдерживать, но огонь по прежнему угрожает примерно 300 домохозяйств.

В результате пожара во вторник и среду сгорели семь зданий, в том числе один жилой дом. Пострадавших нет.

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Как сообщало ИА REGNUM, «самым быстрым» и разрушительным пожаром в Калифорнии в этом году стал пожар в округе Сан-Бернардино. За несколько недель пожара, бушевавшего в округе в августе месяце, выгорело более 150 квадратных километров территории, огнем уничтожено 105 домов и более 200 других построек, эвакуации подверглись 82 тыс. человек.

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На данный момент в большинстве штатов на юге и юго-западе страны стоит сухая и ветреная погода, «сезон пожаров» в США продлится до конца октября.