Пагода в КНР признана высочайшим деревянным историческим памятником в мире
Китай, 29 сентября, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Деревянная пагода, расположенная в округе Инсян провинции Шаньси, была признана самым высоким деревянным историческим памятником в мире. Представители Книги рекордов Гиннеса вручили уже сертификат, подтверждающий установленный рекорд, директору департамента, отвечающего за сохранение культурного памятника.
Как отметили представители Книги рекордов Гиннеса, осмотренная ими пагода представляет собой «уникальный образец мастерства древнекитайских зодчих». Кроме того, по словам главы комиссии, пагода в Инсяне является физическим воплощением «китайской культуры и интеллекта», пишет «Чжунго жибао».
Построенная в 1056 г. во времена правления династии Ляо пагода, высота которой достигает 67,31 метра, была построена без единого гвоздя. На создание восьмиугольного строения ушло более 3 тыс. кубических метров древесины, весом в 2,6 т. За время своего существования пагода без серьезного ущерба пережила несколько десятков серьезных землетрясения и войн.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 сентября Государственное управление по делам культурного наследия КНР прокомментировало информацию о нанесении ущерба участку Великой китайской стены, реставрация которого завершилась несколько недель назад. Ранее китайские интернет-пользователи обратили внимание на то, что реставраторы залили уникальный исторический памятник толстым слоем бетона.