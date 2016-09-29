Китай, 29 сентября, 2016, 05:01 — ИА Регнум. Деревянная пагода, расположенная в округе Инсян провинции Шаньси, была признана самым высоким деревянным историческим памятником в мире. Представители Книги рекордов Гиннеса вручили уже сертификат, подтверждающий установленный рекорд, директору департамента, отвечающего за сохранение культурного памятника.

photofans.cn Пагода в Инсяне

Как отметили представители Книги рекордов Гиннеса, осмотренная ими пагода представляет собой «уникальный образец мастерства древнекитайских зодчих». Кроме того, по словам главы комиссии, пагода в Инсяне является физическим воплощением «китайской культуры и интеллекта», пишет «Чжунго жибао».

Построенная в 1056 г. во времена правления династии Ляо пагода, высота которой достигает 67,31 метра, была построена без единого гвоздя. На создание восьмиугольного строения ушло более 3 тыс. кубических метров древесины, весом в 2,6 т. За время своего существования пагода без серьезного ущерба пережила несколько десятков серьезных землетрясения и войн.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 сентября Государственное управление по делам культурного наследия КНР прокомментировало информацию о нанесении ущерба участку Великой китайской стены, реставрация которого завершилась несколько недель назад. Ранее китайские интернет-пользователи обратили внимание на то, что реставраторы залили уникальный исторический памятник толстым слоем бетона.