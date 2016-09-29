Вашингтон, 29 сентября, 2016, 04:59 — ИА Регнум. Председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Коркер считает маловероятным утверждение кандидатуры американского посла на Кубе в ближайшее время, передаёт агентство Reuters.

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По словам сенатора, уведомление о номинации поступило в комитет, однако соответствующих документов, необходимых для начала работы, пока не доставлено. Коркин назвал невысокой вероятность того, что предложенная президентом США Бараком Обамой кандидатура будет утверждена до истечения срока его полномочий в Белом доме.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Барка Обама предложил кандидатуру Джеффри Долорентиса на должность первого за 50 лет посла Соединённых Штатов на Кубе.

С 2015 года Долорентис занимает должность временного поверенного в делах США на Кубе, а до этого в течение года возглавлял Секцию интересов США в Гаване. С 2011 по 2014 год Долорентис служил послом и альтернативным представителем США при ООН по специальным политическим вопросам.

Кандидатуру посла США после номинирования президентом Бараком Обамой должен одобрить Сенат.