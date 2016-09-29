Розо, 29 сентября, 2016, 04:45 — ИА Регнум. Шторм «Мэтью» обрушился на Доминику, сообщает Associated Press 29 сентября.

bankoboev.ru Шторм

Сообщается, что стихия вызвала наводнение в разных частях острова, в Доминике продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации — закрыты дороги, учебные и медицинские учреждения. Жителям не рекомендовано выходить на улицу. Информации о жертвах не поступало.

«Мэтью» уже прошел Малые Антильские острова и движется на север. Фронт шторма вытянут на 335 километров, средняя сила ветра шторма около 100 километров в час, с порывами до 143 километров в час.

Национальный центр ураганов в Майами сообщает, что к пятнице шторм может достичь ураганной силы — к этому времени «Мэтью» атакует Кубу, Гаити и Доминиканскую Республику.