Кабул, 29 сентября, 2016, 04:27 — ИА Регнум. Военные США «не имеют информации» о потерях среди мирных жителей в результате атаки беспилотника в афганской провинции Нангархар, сообщает Daily Mail 29 сентября.

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«Нам известно о некоторых претензиях афганских жертв, и в настоящее время мы рассматриваем все материалы, связанные с этим ударом», — заявил представитель командования армии США в Кабуле, бригадный генерал Чарльз Кливленд.

По его словам, командование относится к сообщениям о жертвах «очень серьезно», однако, по информации афганских военных, информация о гибели «некомбатантов» в результате атаки 27 сентября не подтвердилась.

В свою очередь, раненые, выжившие после авиаудара, а также представители муниципалитета сообщили журналистам, что большинство жертв авианалета — гражданские лица.

По словам главы района Ачин Мохаммеда Али, все убитые и раненые собрались в доме, ставшем мишенью беспилотника, чтобы приветствовать старейшину, совершившего хадж.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в результате атаки американского беспилотника в провинции Нангархар на границе с Пакистаном во вторник вечером был уничтожен частный дом, в котором находилось несколько десятков человек. По уточненной информации, в результате атаки погиб 21 человек, ранения получили 11.