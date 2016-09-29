Южно-Сахалинск, 29 сентября, 2016, 04:22 — ИА Регнум. XX международная конференция «Нефть и газ Сахалина» начала работу в столице островного региона Южно-Сахалинске. Тема конференции — «Преодолевая идеальный шторм». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Сахалинской области, главная задача — определить основные векторы развития отрасли в условиях новых экономических реалий.

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Глобальные изменения в мировой экономике, падение цен на нефть, избыток нефти на мировом рынке заставляют участников нефтегазового рынка искать новые пути развития. Главную ставку участники рынка сегодня делают на глубокую переработку углеводородов.

Доля нефтяных доходов в бюджете региона снижается. Если в прошлом году поступления в островной бюджет от нефтегазовой отрасли составляли около 200 миллиардов рублей, то в текущем году, в связи с падением цен на энергоресурсы, они составят порядка 120 миллиардов. Прогнозируемые поступления на 2017 год — менее 85 миллиардов рублей. По мнению председателя правительства Сахалинской области Веры Щербиной, «это лучшая мотивация для принятия решения по диверсификации экономики».

«Мы должны обратить самое пристальное внимание на ускоренное развитие таких традиционных для Сахалина отраслей, как рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, производство строительных материалов. Значимым направлением является туризм. Его развитие станет мощным катализатором развития других смежных отраслей — транспорта, гостиничного хозяйства, торговли, общественного питания и других», — сообщила Вера Щербина.

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Впрочем, нефтегазовая отрасль остается локомотивом островной экономики. И пессимистичных настроений как у российских «Газпрома» и «Роснефти», так и у их зарубежных партнеров нет.

«За последние 20 лет нефтегазовая отрасль пережила не один кризис, который каждый раз менял энергетическую карту мира, и этот кризис пройдет», — дал прогноз, выступая перед участниками конференции, президент и председатель концерна Shell в России Оливье Лазар.

Даже не смотря на кризис, сахалинские шельфовые проекты демонстрируют весьма высокие показатели. По итогам прошлого года добыча нефти и конденсата на острове, по информации председателя островного правительства Веры Щербиной, выросла на 15% и составила 16,7 миллиона тонн. Это — самый высокий показатель в России. Газа на острове добыто 28,4 миллиарда кубометров. В 2016 году планируется добыть уже 18,1 миллиона тонн нефти и около 29 миллиардов кубометров газа.

В планах российских нефтяников и газовиков не только развитие уже действующих месторождений Сахалина, но и освоение новых. В рамках проекта «Сахалин 1», например, планируется приступить ко второй стадии освоения месторождения Чайво. По «Сахалину 2» уже к 2021 году планируется построить третью очередь завода СПГ, увеличив его мощность на треть — до 15 миллионов тонн продукции в год.

Но нефть и газ на Сахалине сегодня — не только товар на экспорт. С 2008 года островные власти совместно с ПАО «Газпром» занимаются газификацией региона. На сегодняшний день уже обеспечены голубым топливом 26 населенных пунктов, в которых проживает более 66 тысяч человек. В областном центре переведены на газ Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 и пиковая ТЭЦ. Это благоприятно отразилось на состоянии атмосферного воздуха, что немаловажно, учитывая грандиозные планы сахалинцев по развитию туризма. Построены и переведены на газ котельные в нескольких отдаленных населенных пунктах.

При участии «Газпрома» на газ постепенно переводят и автотранспорт. Пока — общественный и коммунальный. Уже сегодня закуплены 40 маршрутных автобусов и несколько единиц коммунальной техники. До 2020 года островные власти планируют закупить более 300 единиц аналогичной техники.

Помимо того, что такой автотранспорт не оказывает вредного воздействия на экологию, он еще и обходится значительно дешевле бензина.

Для заправки такой техники на острове построят 4 газонаполнительные станции. Первую такую планируют сдать в эксплуатацию уже в октябре 2016 года.

Эксперты конференции отметили, что на Сахалине и Курилах существуют колоссальные возможности для диверсификации самой нефтегазовой отрасли. Например — строительство мини-заводов СПГ. Один из таких, мощностью 35,5 тысяч тонн СПГ в год, уже возводится в ГРС «Дальнее». Создание аналогичного производства рассматривается на базе Анивских газовых месторождений. Продукция таких мини-производств будет использована для газификации труднодоступных населенных пунктов, в которые невозможна подача трубопроводного газа, в том числе, и тех, что расположены на Курильских островах.

Еще один важный и новый аспект диверсификации нефтегазовой отрасли — развитие газохимии на Сахалине. О своем намерении развивать это направление в островном регионе, еще в рамках работы Второго Восточного экономического форума, заявила японская корпорация «Мицубиси Корпорейшн», с которой на полях форума правительство области заключило соответствующее соглашение.

Председатель островного правительства Вера Щербина выразила уверенность, что развитие переработки углеводородов на Сахалине придаст новый импульс развитию не только нефтегазовой отрасли, но и другим сферам экономики.

Участие в конференции принимают участие более 600 представителей нефтегазового бизнеса из 20 стран мира — России, Китая, Японии, Великобритании, Финляндии, Южной Кореи, США, Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам работы Второго Восточного экономического форума во Владивостоке, власти Сахалина ожидают лавину инвестиций. На острове, помимо развития нефтегазовой отрасли, планируют развивать туризм, сельское хозяйство, судоходство, энергетику, а также портовое хозяйство.