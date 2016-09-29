Чжэнчжоу, Китай, 29 сентября, 2016, 04:17 — ИА Регнум. Власти провинции Чжэцзян сообщили об успешном завершении первого этапа спасательной операции в уезде Суйчан, где в результате проливных дождей на одну из деревень сошел оползень. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 15 местных жителей, еще 26 человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

i186.ru Последствия оползня

Оползень, накрывший сразу 20 домов, сошел поздним вечером 28 сентября. В настоящий момент на месте ЧП развернут мобильный штаб спасателей. В деревню прибыла государственная комиссия, которая окажет необходимую помощь местным жителям, пишет «Сина синьвэнь».

Схождение оползня было вызвано сильнейшим ливнем, который принес ураган «Меги». Как сообщают власти провинции Чжэцзян, в результате удара стихии погиб 1 гражданин КНР, еще 27 человек числятся пропавшими без вести. Многочисленных жертв удалось избежать благодаря эвакуации 122,6 тыс. местных жителей из опасных районов.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, тайваньские власти завершили подсчет прямого экономического ущерба нанесенного стране в результате удара тропического урагана «Меги».Чиновники оценили нанесенный ущерб почти в $32 млрд.