Москва, 29 сентября, 2016, 04:10 — ИА Регнум. Совместные предприятия «Роснефти» и норвежской Statoil «Магаданморнефтегаз» и «Лисянскнефтегаз» не нашли нефти в результате бурения двух разведочных скважин на магаданском шельфе Охотского моря. Об этом пишет 29 сентября газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компаниям.

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По информации собеседников издания, обе скважины, которые бурились минувшим летом на участках Лисянский и Магадан-1, дали воду. Отмечается, что скважины были пробурены в лучших местах, и при дальнейшем бурении вероятность найти нефть будет ещё ниже.

Представитель Statoil отметил, что Охотское море считается неразведанной территорией. По его словам, компания в настоящее время анализирует результаты бурения, они помогут переоценить его углеводородный потенциал. От представителей «Роснефти» комментариев получить не удалось.

Напомним, cоглашение о совместном освоении участков российского и норвежского шельфов «Роснефть» и Statoil подписали в 2012 году. Доля норвежской нефтегазовой компании в обоих проектах составляет 33,3%. Бурение первой поисковой скважины в Охотском море совместным предприятием двух компаний было начато в июне этого года.