Тайбэй, 29 сентября, 2016, 04:03 — ИА Регнум. Тайваньские власти завершили подсчет прямого экономического ущерба нанесенного стране в результате удара тропического урагана «Меги». Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте тайваньской администрации, больше всего пострадал сельскохозяйственный сектор страны. Чиновники оценили нанесенный ущерб почти в $32 млрд.

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Как уточнили в Тайбэе, уничтожено более 19 тыс. га посевов. Ураган разрушил склады и другие объекты инфраструктуры, нанесен серьезный урон сельскохозяйственной технике, пишет «Тайвань жибао».

Тайфун «Меги» обрушился на Тайвань примерно в 14:00 27 сентября в районе прибрежного города Хуалянь. В тот момент скорость ветра в эпицентре урагана достигала более 198 км/ч.

Избежать жертв среди местного населения не удалось — в результате удара стихии погибли 4 тайваньцев, еще более 600 получили травмы различной степени тяжести. Сильнейший ветер и дождь привели к перебоям электроснабжения. 27 сентября в «энергетической блокаде» оказались около 4 млн домов, однако на текущий момент аварийным службам уже удалось восстановить электроснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 28 сентября официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан принес соболезнования семьям жителей Тайваня, погибших в результате удара тайфуна «Меги».