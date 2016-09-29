США, 29 сентября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Число жертв стрельбы 28 сентября в Таунсвилле, штат Южная Каролина, составило четыре человека — один убитый, трое раненых, сообщает ВВС.

shiftdelete.net Дымящееся дуло

По словам следователей, подросток, устроивший бойню в школе города Таунсвилл, перед этим убил своего 47-летнего отца, Джеффри Осборна. Ранее сообщалось о двух учениках начальных классов, а также об учителе школы, раненых из автоматического оружия.

Правоохранители сообщают, что «все могло быть гораздо хуже», однако благодаря своевременной эвакуации 280 учащихся и 30 преподавателей, а также действиям полиции против нападавшего, больших жертв удалось избежать.