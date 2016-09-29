Москва, 29 сентября, 2016, 03:48 — ИА Регнум. В Сирии 28 сентября подписаны соглашения о примирениис представителями ещё 14 населённых пунктов в провинциях Латакия, Хомс, Хама и Эс-Сувейда. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 685.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооружённых формирований в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Алеппо и Эль-Кунейтра.

На сегодняшний день о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 69 вооружённых формирований, уточняется в документе.

Сообщается также, что при участии российской стороны 28 сентября было продолжено оказание гуманитарной помощи сирийскому населению. В частности, в районе кольца Шейхан города Алеппо беженцам из квартала «1070», временно проживающим в здании бывшего госпиталя, было передано 1,5 тонны продуктов питания — сахар, мука, рис, сухие супы, мясные и рыбные консервы.

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится в документе.

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