Петропавловск-Камчатский, 29 сентября, 2016, 03:46 — ИА Регнум. Для предоставления заявителям на «дальневосточный гектар» во всех районах Камчатки будут доступно около 40% территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края, отметив, что за последние месяцы проведена большая корректировка площади.

habinfo.ru «дальневосточный гектар»

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В частности, в Росреестр представлены сведения о границах недр на территории края. Их площадь уменьшилась с 6,5 миллионов гектаров до 930 тысяч.

«Общая же площадь корректировки по итогам проведенной работы составила 12% территории края. В ходе реализации пилотного проекта в крае были подготовлены предложения о снятии ряда ограничений с земельных участков, актуализированы сведения о территориях, закрытых для выдачи заявителям, уточнены границы таких зон», — отметили в правительстве края.

Там также рассказали, что органами власти принято 75 заявок на предоставление участков в Усть-Большерецком районе, который стал «пилотным» для распределения «дальневосточного гектара» в регионе.

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С 1 октября землю можно будет брать и в других районах края. Однако в части муниципалитетов из-за качестве местного интернета могут возникнуть проблемы с подачей заявок. Об этом губернатор Владимир Илюхин говорил на совещании с полпредом Юрием Трутневым. Дело в том, что для большинства северных территорий края работа в Федеральной информационной системе (ФИС), содержащей объёмные электронные карты, либо затруднена, либо вовсе невозможна. Низкая пропускная способность каналов связи не позволяет использовать преимущества ресурса. Поэтому в некоторых районах заявки будут принимать на бумаге.

«Есть трудности, о которых мы сегодня говорили. Они касаются, безусловно, ситуации с интернетом и возможностью приема заявлений от граждан на бумажных носителях. В Росреестре сообщили, что только с 25 октября они смогут обрабатывать эти заявления. Я думаю, что данные в ходе Совета поручения будут способствовать решению этой проблемы», — отметил Владимир Илюхин.

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Кроме того, возникли проблемы и с землями военных. Илюхин отметил, что многие регионы столкнулись с проблемой, когда земли Минобороны на карте отражены, как возможные для предоставления. Сейчас соответствующие органы пытаются решить эту проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, по закону, который был подписан президентом России Владимиром Путиным, с 1 июня дальневосточные гектары получают жители пилотных районов субъектов ДФО. Затем, с 1 октября бесплатные участки жители субъектов будут получать на всей территории. И только лишь с 1 февраля следующего года на гектары смогут претендовать все жители страны.