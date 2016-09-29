Гуанчжоу, Китай, 29 сентября, 2016, 03:45 — ИА Регнум. Как сообщают местные СМИ, в порту Гуанчжоу состоялась торжественная церемония включения нового судна в состав Южного флота ВМС НОАК. Фрегат «Полан» станет главной плавбазой для обучения курсантов из Центральной военно-морской академии КНР.

military.china.com Военно-морской флаг Китая

Водоизмещение 85-метрового судна составляет 1200 тонн. Одновременно на корабле могут находится до 50 курсантов. Как отметил капитан фрегата, «Полан», что в переводе означает «высокоамбициозный», позволит проводить многочисленные тренировки для курсантов, участвовать в международных парусных соревнованиях среди военных кораблей и сохранить культуру военного мореходства, пишет «Жэньминь жибао».

«Полан» был построен в рекордные сроки — судно было заложена на верфях Гуанчжоу в мае 2016 г. В настоящее время проходят последние технические испытания, после чего уже в 2017 г. корабль отправится с свой первый поход.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 9 сентября китайские СМИ распространили новость о том, что на втором авианосце ВМС НОАК завершена установка командной рубки. Как сообщают эксперты в области кораблестроения, все масштабные работы на корабле завершены, инженеры готовятся к спуску судна на воду.