Москва, 29 сентября, 2016, 03:40 — ИА Регнум. Данные расследования обстоятельств крушения малайзийского Boeing 777 над Украиной, озвученные 28 сентября международной следственной группой, являются предварительными, и на их основе не могут быть сделаны выводы о причинах авиакатастрофы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью британской телерадиокомпании Би-би-си.

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«Здесь нечего принимать или отрицать. Прежде всего, это предварительное заключение. Нам по-прежнему нужно продолжить расследование. К сожалению, мы не видели никаких доказательств… — сказал Дмитрий Песков. — Мы не можем считать то, что они говорят, окончательной правдой. Готов поспорить, вы не видели никаких доказательств этих заявлений».

«Из заявлений, сделанных сегодня, мы делаем вывод, что расследование продолжится до 2018 года, поэтому нам по-прежнему нужно ждать окончательного вердикта. По-прежнему много непрояснённых вещей, много противоречий. И нам всем нужно разрешить эти противоречия», — добавил он.

Пресс-секретарь президента отметил, что в расследовании трагедии «нужно быть очень точными». «Мы не можем оперировать голословными заявлениями без каких-либо доказательств и деталей. Мы знаем, что дьявол как раз в этих деталях, и, к сожалению, многих из этих деталей нам по-прежнему недостаёт, чтобы быть в состоянии, быть вправе сказать, что это было так, а не иначе, и это оружие прибыло с этой стороны или с этого направления», — добавил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, голландская прокуратура 28 сентября опубликовала очередной доклад о промежуточных результатах расследования причин крушения рейса MH17. Следователи утверждают, что самолёт был сбит из ЗРК «Бук», который якобы был привезён с территории России, а после катастрофы увезён обратно. При этом в отчёте не содержится указаний, на основании каких данных были сделаны такие выводы.

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