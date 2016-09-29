Либревиль, 29 сентября, 2016, 03:37 — ИА Регнум. Избранный в августе президент Габона Али Бонго официально вступил в должность и назначил премьер-министра страны, сообщает Reuters 29 сентября.

sunuker.com Али Бонго — президент Габона.

Али Бонго вчера принял присягу и объявил по национальному телевидению о назначении премьером Эммануэля Иссозе Нгонде. Новый премьер-министр уже приступил к формированию «открытого правительства», в которое, возможно, войдут и представители оппозиции.

Сообщается, что пересчета голосов президентских выборов, которые прошли в африканском государстве 27 августа, не состоялось — несмотря на требования оппозиции, правительства Франции, миссии Евросоюза и даже массовые беспорядки, в результате которых было сожжено здание Национальной Ассамблеи страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, недовольство оппозиции во главе с кандидатом Жаном Пином «нечестными выборами» в Габоне привело к массовым беспорядкам, в результате которых 1 сентября оказался сожжен Парламент. Жертвами уличных столкновений в Либревиле стали шесть человек, сотни человек получили ранения, не менее 1200 протестующих были арестованы.

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Массовые выступления в течение нескольких дней были подавлены силами правопорядка Габона, однако требования оппозиции о пересчете голосов были вскоре поддержаны премьер-министром Франции Мануэлем Вальсом, а затем группой наблюдателей от Евросоюза во главе с Марией Габриэль. Подозрение наблюдателей вызвало проведение выборов в районе Хаут-Огове, где действующий президент набрал 95,5% голосов при явке 99,9% избирателей.

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Однако президент Али Бонго и его соратники оказались такими же «непримиримыми» в противодействии международному давлению, как и в подавлении беспорядков. 8 сентября Бонго назвал требования наблюдателей «незаконными», сославшись на действующее в стране законодательство о выборах, которое подразумевает пересчет голосов только по решению Конституционного суда.

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На следующий день миссию в Габон отменила делегация во главе с президентом Чада Идрисом Деби, которая должна была принять участие в несостоявшемся пересчете голосов. Возможно, к принятию решения Африканский союз «подтолкнул» именно Эммануэль Нгонде, назначенный главой нового правительства, на тот момент — глава МИД Габона.