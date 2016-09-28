Курильск, Сахалинская область, 29 сентября, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в акватории Тихого океана вблизи Курильских островов, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

aventura24.ru Курильские острова

По данным геофизической службы РАН, сейсмособытие было зафиксировано в 03:32 по сахалинскому времени (19:32 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 130 км юго-восточнее Курильска на глубине 40 км.

Сообщается, что в населённых пунктах Сахалинской области землетрясение не ощутили. Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами после землетрясения не объявлялась.