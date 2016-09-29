Владивосток, 29 сентября, 2016, 03:21 — ИА Регнум. Границы территорий опережающего развития в Приморском крае будут расширены. Такое заявление сделал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, выступая на совещании во Владивостоке. Он также озвучил, что законодательство не должно мешать развитию предпринимательской инициативы и пообещал резидентам дать поручение в соответствующие структуры о последующем изменении мер таможенно-тарифного регулирования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

international.fisheries.org Город Владивосток, Золотой мост

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«Если есть инвестиционный интерес к территории, нужно создавать ТОРы, или расширять зону действия льготных режимов. Наша задача — создать максимально выгодные условия для вашей работы. Подавайте заявку, будем расширять границы ТОР», — обозначил полпред на встрече с резидентами ТОРов и Свободного порта Владивосток.

Сегодня речь идёт о расширении границ сразу двух территорий опережающего развития в Приморье. Так, резиденты считают необходимым включить в ТОР «Михайловский» Ханкайский район, в ТОР «Надеждинская» — прилегающие земельные участки.

Юрий Трутнев заявил, что готов поддержать любое предложение резидентов, если те действительно будут выходить на площадки и реализовывать свои проекты.

«Создавая эти режимы, мы исходили из логики, что механизмы должны быть гибкими, а рамки широкими», — добавил зампредседателя Правительства РФ.

В ходе переговоров Трутневу озвучили ещё одну проблему — таможенные пошлины, которые на готовую продукцию в три раза меньше, нежели на комплектующие. При таких условиях развитие производства в Приморье, даже с учётом режима порто-франко, не такое эффективное, как того хотели бы предприниматели.

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Полпред президента РФ на Дальнем Востоке ответил, что законодательство должно быть изменено, если оно мешает развивать предпринимательскую инициативу.

«Я считаю, что меры таможенно-тарифного регулирования нужно менять. Я дам такое поручение», — заключил Юрий Трутнев.

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Как сообщало ИА REGNUM, на обеспечение инфраструктурой крупнейших проектов, которые реализуются на территориях опережающего развития, до 2025 года будет потрачено 180 миллиардов рублей. Соответствующее решение было принято Правительством РФ. Указанный объём финансирование распределят на все 13 ТОРов. Затраты федерального центра, по словам заместителя глав Минвостокразвития Сергея Качаева, резиденты вернут в течение 10 лет.