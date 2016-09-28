София, 29 сентября, 2016, 02:46 — ИА Регнум. Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО, не намерена снимать свою кандидатуру с выборов Генсека ООН, сообщает Associated Press 29 сентября.

antetours.com Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк

В среду премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объявил, что правительство намерено снять кандидата на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ирину Бокову, так как ее результат в предварительных голосованиях «слишком низкий», и заменить ее на члена Еврокомиссии Кристалину Георгиеву. Ирина Бокова, бывшая одним из фаворитов в четырех предыдущих голосованиях ООН, в голосовании 26 сентября заняла неожиданно низкое шестое место. По мнению премьер-министра, Бокова «не оправдала» возложенных на нее надежд.

Однако для решения о снятии кандидата недостаточно заявления правительства — письмо в адрес ООН должна подать сама Ирина Бокова, которая пока не намерена этого делать.

«Ни один из других кандидатов, даже с худшими результатами, не делает этого, потому что настоящая гонка еще впереди», — заявила Бокова.

Также Бокова считает, что в результате замены кандидата «Болгария станет посмешищем».

«Похоже, что мой успешный старт не понравился определенным кругам в Болгарии и за ее пределами. Они увидели, что у меня есть шанс выиграть и начали негативную кампанию против меня… К сожалению, я единственный кандидат, который сталкивается с истерической кампанией и клеветой в моей собственной стране», — прокомментировала Ирина Бокова решение правительства.

Тем не менее, известно, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер уже предоставил своей подчиненной Кристалине Георгиевой неоплачиваемый отпуск в течение октября для участия в «предвыборной гонке».

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На пост Генерального секретаря ООН на данный момент официально претендуют девять кандидатов. Кроме Боковой это Срджян Керим из Македонии, Данило Тюрк из Словении, Наталья Герман из Молдавии, Вук Еремич из Сербии, Мирослав Лайчак из Словакии, Антонью Гутерриш из Португалии, Хелен Кларк из Новой Зеландии и Сусана Малькорра из Аргентины.

Как сообщало ИА REGNUM, лидером пяти предварительных голосований, определяющих «фаворита» в борьбе за кресло Генсека, является Антонио Гутерриш, бывший премьер-министр Португалии и глава Комиссии ООН по беженцам. Однако Гутерриша не поддерживает Россия, которая имеет право «вето». Ирина Бокова является «дружественным» для России кандидатом.

Окончательно кандидатура нового Генерального секретаря будет предложена Генеральной Ассамблее после всех предварительных опросов Советом безопасности ООН. Действующий Генсек, Пан Ги Мун, освободит свой пост в конце 2016 года.